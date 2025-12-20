М алена Замфирова завърши на пето място в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд в Давос (Швейц). 16-годишната българка стигна четвъртфинал в състезанието.

Малена беше шеста в квалификациите. На осминафинал тя се справи с германката Матилда Шайд, като я изпревари с 0.30 сек. На четвъртфинал обаче Замфирова не успя да се справи с Елиса Кафонт (Ит), като изостана с 0.22 сек. Замфирова караше на по-бавното жълто трасе, а Кафонт се възползва максимално от по-доброто синьо трасе.

В крайното класиране българката е пета, а това е второто ѝ най-добро класиране този сезон, след като се качи на подиума и беше трета в първия старт за сезона – паралелния гигантски слалом в Милин (Кит).

Впоследствие Елиса Калфонт спечели състезанието, изпреварвайки с фотофиниш Зузана Мадерова.

При мъжете и трима българи преминаха квалификациите и влязоха в Топ 16, но отпаднаха на осминафиналите. Александър Кръшняк остана на 0.09 секунди от Арно Годе (Кан). Радослав Янков завърши на 0.24 сек. от Фабиан Обман (Ав). Тервел Замфиров, който беше с трето време в квалификациите, допусна грешка на осминафинала срещу Маурицио Бормолини и отпадна. В класирането Замфиров е 9-и, Кръшняк – 10-и, а Янков – 11-и.

Победител при мъжете стана Арвид Аунер (Ав), който изпревари с 0.32 сек. Габриел Меснер (Ит) на финала.