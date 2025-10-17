Б ългарката Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. Денчева отстрани във втория кръг Ева Мария Йонеску (Румъния) със 7:6(5), 6:1 след почти два часа игра. 18-годишната българка започна колебливо, но успя да навакса изоставане от 2:5, като спаси общо шест сетбола за съперничката в деветия и в десетия гейм, а в последвалия тайбрек реализира обрат след пасив от 2:4 точки.

Във втората част Денчева стартира устремно и поведе с 4:0, което се оказа решаващо за победата. Следващата й съперничка ще бъде номер 5 в схемата Кристина Диас Адровер (Испания). Тя продължава участие и в надпреварата на двойки, в която по-късно днес ще се изправи на полуфиналите срещу сънародничката си Елизара Янева.

