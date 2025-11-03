Ж енският волейболен отбор на Марица (Пловдив) пристигна в хърватската столица Загреб за първия си двубой от тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен турнир – Шампионска лига, информираха от клуба. "Жълто-сините" ще се изправят срещу местния Динамо в среща от квалификационния кръг за влизане в групите на турнира.

Състезателките и треньорският щаб на българския шампион потеглиха от Пловдив в неделя вечер и вече се намират в хотела си в Загреб. Днес шампионките ще проведат и първата си тренировка на хърватска земя преди мача, който е на 5 ноември (сряда) от 21:00 часа българско време в зала "Сутинска врела".

Възпитаничките на Ахметджан Ершимшек ще преследват успешен старт в Шампионската лига, за да си осигурят девето поредно участие в групите на надпреварата след историческото представяне през изминалата кампания, когато "жълто-сините" завършиха на трето място в своята група и продължиха към четвъртфиналите в турнира за Купата на ЦЕВ.

