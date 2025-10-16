С тарши треньорът на волейболния Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек започва втория си сезон начело на шампионките, съобщиха от клуба. В неговия щаб остават още помощник-треньорите Владан Шараба, Кристиян Илиев и статистикът Стоян Вулджев, а за физическата подготовка и здравето на състезателките отново ще се грижат кондиционният треньор Николай Касабов и физиотерапевтът Теодора Сименова. Част от треньорския екип ще бъдат и помощниците Петко Иванов, Димитър Зикямов и Богдан Илиев.
"Единни, мотивирани и устремени към нови върхове – щабът на Марица е готов за поредния златен сезон", написаха от клуба. Шампионките започват новата кампания на 19 октомври (неделя), когато от 13:30 часа посрещат вицешампиона Левски в зала "Строител" в повторение на финала от изминалия сезон.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE