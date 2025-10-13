М ениджърът на Карлос Насар - Николай Жейнов, разкри, че Катар и Саудитска Арабия предлагат оферти от по милион и половина евро за суперзвездата ни в щангите.

„Поздравявам всички за третата титла. Първо към семейството, после към Литков, Милко Георгиев, всички“, започна Жейнов.

„Истината е каквото Карлос казва. С изключение се смята само купуването на билет от София до Фьорде – това е разходът. Подготовката му, която е около 4 месеца преди началото на шампионата, до стотинка е покрита от негови лични средства – от спонсори. Вместо тези пари да ги използва за себе си, каквото иска да си купи, ги ползва за подготовка. Той харчи негови лични пари, за да се състезава за България. Това е пълен абсурд“.

„Господин Ботев да излезе и да покаже с документи колко са платили за предходната година“, призова Жейнов.

„Този договор мисля, че не е проблем да го изпратя до медиите. Да погледнете какви небивалици има. Федерацията няма задължение, ако не получи пари от ММС, просто няма задължение и атлетът не може да претендира за пари. Ако не си получат субсидиите, спортистите трябва да преживяват по някакъв начин. Парите са по-малко от на един ватман в столичния транспорт“.

„Този договор е така направен, че ако 1 месец не се обадиш на федерацията, негласно се подновява. Нека не влизаме в темата, но не трябва да занимаваме обществеността с тези неща“.

„Не само цинично и грубо е отношението, но ако трябва да сме честни, Карлос 2.5 години е преследван от различни държави с уникални оферти. Във Фьорде те искаха да вземат Българския Лео Меси на щангите“, сподели още Жейнов пред Дарик.