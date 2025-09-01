М еждународната федерация по джудо награди българските съдии и организатори, които взеха участие в домакинството на Световното първенство за кадети в София.

Страната за първи път посрещна шампионат на планетата по джудо, независимо от възрастта, а домакинството дойде след като София беше организатор на Европейския шампионат за мъже и жени през 2022-а, отново за първи път в историята.

Над 550 джудисти от 71 държави спориха за отличията на планетарния шампионат в зала "Асикс Арена". Петдневните схватки изгледаха президентите на световната централа Мариус Визера и на европейската Ласло Тот.

В отборната надпревара България имаше за първи път сформиран тим, който загуби от силния отбор на Казахстан на старта.

В индивидуалното състезанието младите джудисти също направиха своя дебют, като завършиха с пето място на Цветелин Мартинов (50 кг) и Иво Галенков (55 кг), седмото място на Преслав Николов (66 кг) и девето на Владимир Тодоров (60 кг). Българският състав бе воден от бронзовия олимпийски медалист от Атина 2004 Георги Георгиев и неговите помощници Мария Янчева и Виден Василев.

Надпреварата бе и първа олимпийска квалификация за Младежките олимпийски игри в Дакар догодина.

Следващият голям международен форум за България ще бъде Европейската отворена купа в София (31 януари-1 февруари), първа олимпийска квалификация за Игрите в Лос Анджелис 2028.