М инистърът на младежта и спорта Иван Пешев посрещна националния отбор на България по волейбол на Международното летище в Истанбул. Българският тим спечели сребърните медали на завършилото в неделя световно първенство за мъже във Филипините, като това бе едва вторият случай, в който България се класира толкова напред на Мондиал след този, на който е домакин през 1970 година.

По повод големия успех Пешев бе изпратен заедно с правителствения самолет Еърбъс А319 да посрещне националите от Истанбул. Очаква се тимът да се прибере на летище "Васил Левски" в столицата около 10:00 часа.

"Наистина уникално събитие и съм изключително щастлив да отида да посрещна нашите състезатели, нашите шампиони. С правителствения самолет ще излетим след малко, за да може да стигнем до Истанбул да посрещнем нашите шампиони, които се прибират с полет от Манила. Направихме тази организация, защото трябваше да чакат повече от 12 часа на летището, не е редно, те го заслужават, това е най-малкото, което можем да организираме за тях", заяви министърът преди тръгването на самолета.

"Това, което момчетата направиха, е изключително, невероятно. За първи път от 55 години България има този успех. Едно голямо браво, те го заслужават", каза още той.

"Момчетата доказаха, че имат огромен потенциал и индивидуалните награди, които получиха нашите състезатели, са плод на колективния дух на нашия отбор. Със сигурност ще имат по-големи успехи тепърва. Имах възможност няколко пъти да го кажа, това означава много за българския спорт. Работата на волейболната федерация през последната година доказа, че подходът е правилен, те залагат на млади състезатели и резултатите са видни. Както при девойките, така и сега при мъжете резултатите са уникални за българския волейбол", завърши министър Иван Пешев.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX