М инистърът на младежта и спорта Иван Пешев изпрати поздравителен адрес до председателя на федерацията по тенис Стефан Цветков по повод успеха на младите ни момчета Иван Иванов и Александър Василев на US Open.

Ето какво написа Иван Пешев:

Уважаеми г-н Цветков,

Днес е исторически ден за българския тенис!

Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк.

Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне.

България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове.