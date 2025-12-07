Н а тържествена церемония в София, посветена на Международния ден на доброволеца – 5 декември, изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор (Спорт Тото) Любомир Петров връчи наградите в категория „Младежки център – вдъхновител на доброто“ в десетото юбилейно издание на националния конкурс „Мисията доброволец – (не)възможна“.

В надпреварата в тази категория участваха три активни младежки центъра – Пловдив, Смолян и Габрово. Първото място беше присъдено на Младежки център – Габрово за неговата последователна и устойчива работа с млади хора, както и за силния принос към развитието на местната общност.

„Доброволчеството е една от най-силните страни на младите хора – то не е просто помощ, а активна промяна на средата, в която живеем. Днешните награди са признание за екипи, които превръщат едно място в дом на каузи, в територия на идеи и в среда, в която младите хора знаят, че са чути, подкрепени и ценени“, подчерта Любомир Петров при връчването на наградите.

Събитието беше открито от заместник-министъра на младежта и спорта Петър Младенов, който насърчи присъстващите да продължават да вдъхновяват и да помагат, защото така изграждат по-добро общество.

Тази година конкурсът „Мисията доброволец – (не)възможна“, организиран от Министерството на младежта и спорта (ММС), отчете рекорден интерес – подадени бяха 150 кандидатури в 4 основни категории:

• „Изявен млад доброволец“

• „Младежка доброволческа инициатива”

• „Организация, провела доброволческа инициатива“

• „Младежки център – вдъхновител на доброто“

В рамките на церемонията бяха отличени:

- Симеон Стоянов – в категория „Изявен млад доброволец“;

- „Капка живот“ – в категория „Младежка доброволческа инициатива“;

- Младежки център – Габрово – в категория „Младежки център – вдъхновител на доброто“;

- Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“ – в категория „Организация, провела доброволческа инициатива“.

Бяха връчени и специални отличия на инициативи и млади хора, показали изключителна отдаденост и личен пример. Сред отличените са инициативата „Огнена стихия“, Сдружение „РЕД“, БМЧК – Зверино, както и трима млади доброволци:

- Димитър Иванов – за последователното му участие в инициативи в подкрепа на общността;

- Кристина Маринова – за активната ѝ роля в социални и културни каузи;

- Ванеса Филипова – за инициирането на многобройни доброволчески акции с положително въздействие върху обществото и младежките общности.

Настоящото издание на конкурса отбеляза двоен юбилей – 40 години от обявяването на 5 декември за Международен ден на доброволеца от ООН и 10 години от официалното му честване от ММС в България. Събитието се проведе под патронажа на вицепремиера Атанас Зафиров и в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Българския спортен тотализатор.

Специални гости на церемонията бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, председателят на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество към 51-то Народно събрание Росица Кирова, председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков, народният представител Даниел Александров, заместник-министърът на външните работи Николай Павлов, изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Николай Спасов, заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова и председателят на Националния браншов синдикат “Висше образование и наука” при КНСБ д-р инж. Лилияна Вълчева. Поздравителни адреси бяха получени и от председателя на Народното събрание Рая Назарян и министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов.

Спорт Тото последователно подкрепя българския спорт, активния начин на живот и гражданската ангажираност на младите хора. Вярваме, че доброволците са двигател на позитивната промяна и сме горди да бъдем част от инициатива, която отличава онези, които вдъхновяват с личен пример.