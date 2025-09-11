Б ронзовата олимпийска медалистка в таекуондото Кимия Ализаде няма да вземе участие на световното върпвенствто през октомври, а вместо това ще претърпи операция, съобщава NOVA. Според президента на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев, възстановяването на натурализираната иранка ще отнеме половин година. „Кимия направи страшна травма между другото. Не мога да не го споделя това. Макар че мислех да го опазя в тайна, но тъй като скоро излязоха изследванията, ще трябва да мине на операция. Скъсани сухожилия във вътрешната част на бедрото. Болката е непоносима. Ние се опитахме да блокираме болката, но…“, каза Бинев.

Националният ни отбор по таекуондо усилено се подготвя за предстоящото световно първенство в Китай. В тренировъчния процес като мотиватор се включва и легендата в бойния спорт Хади Саеи. Той е носител на два златни и един бронзов медал от Олимпийски игри, има две световни титли в кариерата си, а сега е президент на Федерацията по таекуондо в Иран.

„Българският тим се развива отлично, благодарение на господин Слави Бинев. Той върши добра работа за българското таекуондо със система, по която се върви стъпка по стъпка и то успешно. Той има приятели навсякъде в света на таекуондото, разбира се и в Иран. Винаги ще помагам на отбора на България. А вече има толкова много страни, които практикуват таекуондо, което вдига нивото и прави спорта много труден“, каза за NOVA Хади Саеи.

