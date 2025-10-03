Малена Замфирова позира с избраната за председател на БОК Весела Лечева на форума в Малта, където предизвика истински фурор.

Н овата суперзвезда на дамския ни сноуборд Малена Замфирова изнесе страхотна реч пред делегатите на 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) и форума Олимпийска солидарност в Малта.

16-годишната състезателка на Юлен, която през изминалия сезон стана втора при дебюта си в Световната купа за жени и двойна вицешампионка на планетата за девойки, бе избрана в Топ 5 на най-добрите атлети в зимните спортове на Стария континент след номинация на Изпълнителното бюро на БОК и гласуване на всички представители на Национални олимпийски комитети.

Малена впечатли всички гости и делегати със силните си думи за смисъла на спорта и олимпизма. Нашето момиче заяви, че няма да говори за себе си и своите успехи, а за своя спорт - сноуборда. Тя призова за запазването му в олимпийската програма за зимните игри през 2030-а година и предизвика бурни аплодисменти.

„Изключително съм благодарна и поласкана да бъда тук днес. Искам да използвам тази възможност, за да се обърна към всички вас, които сте част от олимпийските игри, с нещо много по-важно от мен самата: потенциалното изключване на алпийския сноуборд от олимпийските игри. Израснала съм с много спортове, но алпийският сноуборд е моят спорт. Няма тръби, няма релси и няма акробатични трикове - само сноуборд. Това е кралската дисциплина, където печели най-бързият и най-техничен състезател. Тази дисциплина е самата основа на сноуборда. Това е първата техника, която едно дете трябва да научи. Алпийските състезатели могат лесно да преминат към други дисциплини. Призовавам всички вас, членове на МОК - изключването на алпийския сноуборд от олимпийските игри през 2030 г. би било ужасна грешка. То би имало отрицателно въздействие върху целия спорт. Моля, спасете нашия спорт!", призова Малена.

След края на речта си тя получи специални поздравления от еврокомисаря Глен Микалеф и президентът на ЕОК Спирос Капралос, които по-рано днес се срещнаха и с избраната за председател на БОК Весела Лечева, която е водач на българската делегация в Малта.

Тазгодишното издание на конференцията ще начертае пътя за следващите четири години и това е причината да се проведе съвместно с Олимпийска солидарност, подчертавайки общата ангажираност за укрепване на спорта и развитието на спортистите чрез стратегически програми за подкрепа.

Форумът събра председателите и генералните секретари на всички националните олимпийски комитети (НОК) от Европа, както и представители на Изпълнителното бюро на МОК и ЕОК.

Двудневната програма включва 6 семинара, обхващащи ключови теми, които дават възможност на националните олимпийски комитети да обменят опит, да развиват и подкрепят ефективно своите спортисти, да популяризират принципите и ценностите на олимпизма.

Преди началото на 45-ия семинар на ЕОК и Форума за олимпийска солидарност президентът на ЕОК Спирос Капралос проведе заседание на Изпълнителния комитет.

Тази вечер по време на гала вечерята ще бъде обявен победителят в 10-ата зимна награда "Пьотр Нуровски" за най-добър млад европейски спортист, като шансовете на Малена да спечели са доста големи. Победителите, сред които е и тя, ще получат официални плакети и парични премии. Сред най-добрите 5 млади спортисти, наградени от Европейските олимпийски комитети, са още Ярослав Лавренюк (Украйна) – скелетон, Унай Лопес Соуса (Испания) – сноуборд, Фин Сонекалб (Германия) – бързо пързаляне с кънки, Флора Табанели (Италия) – ски свободен стил.

Наградата „Пьотър Нуровски“ се връчва в памет на президента на Полския олимпийски комитет, който загина при самолетна катастрофа в Смоленск, Русия. Призът, учреден през 2016-а, се дава ежегодно в две категории – за летни и зимни спортове. Победителите получават трофей и стипендия за подготовка, а останалите финалисти – плакети и парични премии.