Л егендарният тенисист Рафаел Надал алармира за разпространението на фалшиви клипове, в които дава финансови и инвестиционни съвети. Испанецът написа в социалните мрежи, че никога не е давал съгласието си за участие в подобни реклами и че мнението му не отговаря на съдържанието им. "Искам да ви предупредя да бъдете предпазливи. Това е нещо необикновено за мен в социалните мрежи, но е нужно да го направя", пише Надал на профила си в Linkedin.

"В последните дни с моя екип забелязахме, че се разпространяват фалшиви видео материали в някои онлайн платформи. Те са генерирани от изкуствен интелект и показват фигура, която имитира моя вид и моя глас. В тези видео материали ми се приписват финансови съвети, които никога не съм давал. Тази реклама е подвеждаща и няма нищо общо с мен", казва още той.

Надал също така заяви, че в днешно време става все по-трудно хората да различават фалшивите неща от истинските.

"Технологиите трябва да се използват етично и с отговорност. Иновациите винаги са положителни, когато са в услуга на обществото. Трябва обаче да си припомним, че те винаги крият рискове. Трябва да имаме критично мислене. Изкуственият интелект е средство с огромен потенциал и може да носи значителен напредък в образованието, медицината, спорта и комуникациите. Той обаче може да бъде използван за създаването на фалшиво съдържание. Това обърква и подвежда много хора", завършва Надал, цитиран от АП.

