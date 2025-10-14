П резидентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев заяви пред bTV, че никой не иска да изпуска своите добри състезатели и добави, че ще направи всичко възможно Карлос Насар да не замине. В понеделник, 13-и октомври, Ботев коментира, че "ако Насар тръгне към Катар, да тръгва" и добави, че "не можем да го вържем тука" по отношение на трикратния световен шампион.

"Федерацията винаги има принос, без Федерацията никой не може да участва където и да било. Федерацията е поканила Карлос Насар да присъства на лагерите, той не иска. След като не иска, не можем да му дадем и един лев за проекта към Министерството на младежта и спорта. Приносът е за тези, които са на лагер с националния отбор", каза Ботев.

"В началото на годината се подават договорите на всички състезатели, само Карлос не искаше да го подпише. След като не го подписва, няма как да получи заплата. Министерството трябва да отпусне пари, след като подпише договор. Не е съгласен (Насар) главно заради рекламите. Той си предлага негов договор да подпишем, съгласих се. Отивам в залата на 11 септември. показвам му неговия договор да го подпишем и той каза, че ще го даде на неговите хора да го погледнат. Никой не ми се е обадил, на който е прехвърлил, той е трябвало да ми се обади. Те трябва да търсят контакт с Федерацията", сподели още президентът на Федерацията.

Ботев допълни, че чаканият благодетел все още не е уреден. Въпросният човек искал да се снима с целия национален отбор, включително и с Карлос Насар, но самият Насар отказвал това да се случи.

