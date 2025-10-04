Eдин от най-обичаните родни спортисти Карлос Насар замина за поредното голямо състезание, на което се очаква да предизвика фурор - Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Той коментира очакванията си за шампионата в скандинавската държава на летище "София". Той ще защивата златото си 9 октомври,четвъртък, от 20,30 часа.

- Свикнали сме, когато Карлос Насар тръгва на големи състезания, да чуваме: "Отивам да бия всички и да покажа, че българите сме №1". Какво ще кажеш сега преди световното първенство в Норвегия?

- Хубаво е, че така сме свикнали, надявам се да става все по-нормално това очакване. И да се случва не само на думи. Виждам каква е мотивацията на моите конкуренти, слушам им няколко интервюта - щели да ме победят на това състезание. Сега всеки много иска титлата. С промяната на категорията силни състезатели, които са били в по-голяма категория, усещат, че са получили шанс да се доближат до моите постижения. Обаче аз въобще няма да се дам толкова лесно. Отивам доста подготвен - да покажа всичко от себе си и да направя всичко възможно българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото.

- Конкуренцията ще бъде много по-голяма. Категория до 94 кг се очертава да събере доста шампиони и да се превърне в нещо като суперкатегория. Колко по-трудно ще е българин да е супершампионът?

- Да, точно това се очертава - много сериозна конкуренция. Вдигането на тежести не спира да се развива. Участниците и претендентите са все повече и повече. На това световно първенство ще участват представители на 87 нации. В моята категория има и други шампиони, други силни мъже. Всеки ще се бори да е най-силният мъж на планетата в категория до 94 кг. Но мисля, че ще е грешно да е някой друг освен българин.

- Ако има някой в България, който е най-запознат с конкурентите, това със сигурност си ти. Кои са най-опасни?

- Виждам най-сериозна конкуренция в лицето на двамата иранци. Много силни хора, щангисти със сериозен опит зад гърба си. Мисля, че ще ни причинят най-много трудности, но в същото време съм уверен, че това не може да ни спре.

- На световното първенство миналата година ти не беше просто №1 в своята категория, по резултати беше №1 и в по-горните две и стана №1 от абсолютно всички - определен за абсолютен №1 в света. Това ли е целта и сега?

- Надявам се и тази година да е така. Имаме възможностите да го постигнем. Имаме потенциала, имаме подходящите хора в екипа. Затова смятам, че отново може българин да е №1 от всички.

- За какви тежести си готов?

- Готов съм да вдигна толкова, колкото ми трябва. Дори да се наложи да вдигна тежести, които не съм вдигал в залата по време на тренировките за световното, готов съм да направя всичко, за да съм първи.

- Състезавал ли си се досега в Норвегия? Осъзнаваш ли, че това ще е поредното кътче на света, на което ще те очакват множество български знамена? Очакваш ли малката зала в град Фьорде да е тясна да побере всички хора, които ще те подкрепят?

- Никога преди не съм стъпвал в Норвегия. Със сигурност в залата ще има сериозна подкрепа и много българи. Още преди две седмици билетите са били изкупени. Виждаме как спортът сплотява хората. И аз се радвам, че имам честта да съм сред причините за това. Това пълни сърцето ми с радост.

- След изключително наситената шампионска 2024 г. с олимпийска, световна и европейска титли каква е амбицията ти за 2025-а - макар сега да започва новият олимпийски цикъл със сигурност имаш планове за надграждане?

- Мотивацията ми е свързана именно с новата категория, с новите конкуренти, новите препятствия. Сигурен съм, че не само Олимпийските игри през 2028 г., а и самият процес ще бъде по-труден. Затова искам да докажа, че всичко, което съм постигнал досега, не е случайност. Че винаги мога да го правя. Че всичко се дължи на факта, че съм българин. Че българите сме по-добри от всички други.

- Плановете ти винаги включват и световни рекорди. Ясно е, че стандартите в новата категория ще бъдат подобрени - води ли те и тази амбиция, срещу световните рекорди да стои знамето на България?

- Разбира се, че тази мисъл стои в главата ми. На това Световно първенство, за да станеш първи, ще трябва да се направят световни рекорди. И аз съм готов за тях. Макар че е състезание и и нищо не се знае - всичко ще се реши и разбере в точния ден и час. Работата с екипа ми е точно тогава аз да съм най-подготвен. Състезанието е най-важно, когато дойде. Дотогава най-важни са тренировката, подготовката. Целта ми досега била те да са на такова ниво, че като дойде състезанието, победата и рекордите да са български.

- В момента България живее в спортна приказка покрай големия успех на волейболистите, които те също поздрави. Ще продължи ли приказката и заради Карлос Насар?

- Ще направя всичко възможно тази приказка да продължи. България не спира да показва колко здрави момчета има, колко можещи хора сме. И се надявам това нещо да не спира, да връщаме самочувствието на българина. Защото българите можем, българите го заслужаваме. Още веднъж поздравявам момчетата от националния отбор по волейбол. Пожелавам успех и на всички български спортисти. Но смятам, че сега е мой ред да зарадвам отново България. Но е важно и преди самите успехи, зад които се крие сериозна работа на много хора, да бъдем благодарни към тези, които са съпричастни с подготовката за успеха. Затова на първо място аз благодаря на страхотния си екип. И на всички спонсори, без които нямаше да мога да проведа подготовката си. А на всички българи пожелавам да бъдат здрави, щастливи и горди. Нека гледат Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. На 9 октомври ще видят мен и им обещавам едно - ще дам всичко възможно българското знаме да е най-отгоре.