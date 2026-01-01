О лимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар отправи силно и емоционално новогодишно послание към своите фенове, като постави акцент върху семейните ценности, мечтите и благодарността. Покрай светлите празници, Насар призова всички да се съсредоточат върху моралните и семейни ценности, забравяйки за материалното.

В пост в социалните мрежи, който бързо събра хиляди харесвания, шампионът написа, че благодари на всички за подкрепата. Той публикува и снимки, които бележат важни моменти от неговата 2025 година.

"Здравейте на всички и честита Нова година! Надявам се, покрай светлите празници, всички да се радвахме на близките си хора, да обърнахме внимание на морала и семейните ценности и да успяхме да забравим за материалното и плътското. И въпреки това, аз днес получих нов превод в сметката си, а именно нов ден, нова година, в която мога да мечтая и да сбъдвам мечтите си, в която мога да се боря и да успявам, в която мога да прекарвам време с близките си, в която мога да обичам и да бъда обичан", написа Насар.

Шампионът изрази дълбоката си благодарност към всички, които го подкрепят и вдъхновяват.

"Благодаря на всички, които ме подкрепят и амбицират да сбъдвам мечтите си! Благодаря! Гордея се със сънародниците си и ви благодаря, че правите всеки мой ден прекрасен. Обичам ви", завърши той.

