Б ългарската гордост в щангите Карлос Насар, е сред номинираните за Спортист №1 в света за 2025 г. в престижната анкета на Международната асоциация на спортните журналисти (AIPS). Световният и европейски шампион вдига тежести е включен в списък от 53 елитни спортисти, отличени с най-значими постижения през годината.

Името на Насар стои редом до футболните звезди Килиан Мбапе, Ламин Ямал и Усман Дембеле, както и до Карлос Алкарас и Яник Синер (тенис), Макс Верстапен (Формула 1), Арманд Дуплантис (лека атлетика), Леон Маршан (плуване), Лука Дончич и Никола Йокич (баскетбол) и Тадей Погачар (колоездене). Тази номинация е признание за изключителните му успехи, които го нареждат сред най-добрите в света. Изборът се прави от членовете на AIPS, които определят №1 при мъжете и жените, както и Отбор №1 на годината.

През 2025 г. Насар постигна забележителни резултати. Той спечели европейската титла в Кишинев в категория до 96 кг с два световни рекорда. На световното първенство във Фьорде, в новата категория до 94 кг, Насар постави световен рекорд от 222 кг в изтласкването и спечели златото в двубоя.

Номинацията за Спортист №1 в света е поредното признание за 21-годишния Насар. Той вече бе отличен с приза „Спортен Икар“ за 2025 г. от Фондация „Български спорт“ за втора поредна година. Получи го единодушно за европейската и световната си титла, придружени от няколко световни рекорда. Насар заедно с Алекс Николов е и в топ 10 на анкетата за най-добър спортист на Балканите за 2025 г.

