С нежана Граматикова завърши на пето място на европейското първенство до 23 г. в Молдова. Българката постигна две победи - над Гая Масимети (Ит) и Адриана Родригес Салватор (Исп), а на полуфиналите загуби след златна точка от Аля де Карвальо (Фр).

В малкия финал за бронза Граматикова отстъпи с ипон на Нино Лоладзе (Грузия), двукратна европейска вицешампионка.

За Граматикова това е най-добро класиране от първенство на континента, по-рано тази година тя взе два медала от европейски купи. На седмо място завършиха София Рангелова (48) и Боян Йотов (66).