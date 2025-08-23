Милена Тодорова обра златото и в двата си старта на летен биатлон от Балканската купа

М илена Тодорова спечели втора титла на завършилите в събота състезания за Балканската купа по летен биатлон.

Стартовете над Банско са част от новосъздадената световна регионална лятна верига под егидата на Международния съюз по биатлон (IBU).

В надпреварите на Бъндеришка поляна участват представители на шест балкански държави: България, Босна и Херцеговина, Гърция, РС Македония, Сърбия и Молдова.

След като вчера триумфира в спринта, днес българската звезда в световния биатлон грабна златото и в индивидуалната дисциплина на 10 километра.

Състезаващата се за Аякс Троян Тодорова направи един пропуск в стрелбата и финишира с преднина от 57 секунди.

Със стрелба без грешка вицешампионката Лора Христова от НСА единствена от всички стартирали завърши без наказателна обиколка.

Бронзът отново бе за нейната съотборничка Валентина Димитрова и така трите медалистки дублираха отличията си от късата дистанция вчера.

Шампионка при по-младите U21 е Ирина Георгиева от НСА, а при девойките U19 златото бе за Никол Кленовска от Банско 2019.

При мъжете в индивидуалната дисциплина на 12,5 км ветровитото време бе причина за многото наказателни минути.

С четири пропуска в стрелбата Константин Василев от Аякс Троян изненадващо грабна титлата, като изпревари с близо две минути съотборника си Владимир Илиев (7 пропуска), трети с шест пропуснати изстрела е шампионът от вчерашния спринт Благой Тодев от Банско 2019.

В класирането следват Антон Синапов от Чепеларе, Васил Зашев от НСА, молдовецът Михаил Усов и др.

При младежите U21 втора поредна титла спечели Георги Наумов от НСА, с второ злато при юношите U19 се отличи и Георги Джоргов от Сапарева баня.



В неделя отново на комплекс „Бъндерица“ е Държавното лятно първенство за мъже, жени, юноши и девойки.

Източник: БТА