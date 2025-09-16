И грачите на германския мъжки национален отбор по баскетбол ще получат по 30 000 евро премия за спечелване на европейската титла, съобщава "Билд". Според информацията, в случай на загуба на финала, бонусът би бил 25 000 евро, а при бронзови медали – 20 000 евро.
Същите премии са предвидени и за германския женски отбор, който ще се състезава на домакинското световно първенство през 2026 г. Германия стана европейски шампион след победа над Турция с 88:83. Гардът Денис Шрьодер беше обявен за най-добър играч на турнира.
