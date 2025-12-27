П ьотр Нестеров се класира на финал на сингъл и спечели титла на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

В първия си мач за деня поставеният под №3 българин победи осмия в схемата Никола Тепмак (Франция) със 7:6(2), 6:2 за час и 50 минути.

Националът за Купа „Дейвис“ поведе с 4:1 в първия сет, но допусна обрат. При 5:6 той проби и прати сета в тайбрек, в който доминираше и спечели категорично. Във втория сет Нестеров отново поведе с 4:1 след серия от 4 поредни гейма, а този път не допусна изненади и затвори мача с лекота. На финала той ще срещне Манас Дхамне (Инд), който победи със 7:5, 6:4 Мойс Куаме (Франция). Българинът има пет титли на сингъл от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), последната от които е в Букурещ тази година.

По-късно Нестеров и партньорът му Адам Нагуди (Тунис) спечелиха титлата на двойки. В драматичен финал те победиха със 7:5, 6:7 (4), 11-9 италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини.