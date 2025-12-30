А лександър Николов остана на второто място в класацията на Volleyball World Social Media Team за най-добър волейболист през 2025-а година!

22-годишният Николов бе с основна заслуга за спечеления сребърен медал на Световното първенство във Филипините, като стана най-добрият реализатор на турнира. България игра финал на Световен шампионат за първи път от 55 години насам.

Алекс помогна на Кучине Лубе Чивитанова да спечели Купата на Италия. Лубе стана вицешампион в Суперлигата, като бе победен във финала от Тренто.

В челната десетка за тази година има още двама български волейболисти. Симеон Николов е шести, а осмото място е за капитана на националния отбор на България Алекс Грозданов.