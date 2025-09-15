В елико! Арманд Дуплантис спечели своята трета поредна световна титла в овчарския скок на открито. Шведът направи истинско шоу за зрителите по трибуните, след като стигна до златото с нов световен рекорд от 6.30 метра. 25-годишният швед, който се превръща в жива легенда за атлетиката, се справи с височината от трети опит, като беше близо до успех и при втория си опит. Така за първи път се достига границата от 6.30 м в овчарския скок.

Дуплантис вече има три световни титли на открито след златните си отличия в Юджийн 2022 и Будапеща 2023.

Рекордьорът на Гърция Емануил Каралис продължи серията си с отличия в последните две години и спечели сребърния медал с 6.00 м. Европейският шампион в зала от Апелдорн тази зима и сребърен медалист от Световното под покрив от Нандзин беше напът да отпадне от надпреварата на 5.95 м, като се справи с тази височина от трети опит. След като преодоля височината, гъркът трябваше да се завърне веднага в сектора за опит на 6.00 м. Той се справи с височината от първия път, а след това направи по един фал на 6.10 м, 6.15 м и 6.20 м.

За бронзовото отличие тази вечер се пребори австралиецът Къртис Маршал с 5.95 м. Със същия резултат четвърти остана двукратният световен шампион Сам Кендрикс (САЩ).