Т реньорът на волейболния Левски Николай Желязков говори пред медиите ден преди старта на турнира за Суперкупата на България. Той предупреди, че тимът, който спечели требъл през миналия сезон, не е същият и започва от начало. "Мисля, че тази година не защитаваме нищо, защото сме нов отбор. Щяхме да защитаваме, ако бяхме запазили отбора от миналата година. Но ние сме много подновен отбор и смятаме, че започваме с много млади състезатели, някои са били в Левски и преди това. Това е нова авантюра, ново начало и се надявам да се представим по най-добрия начин", коментира треньорът.

"Генерално направихме добра подготовка, в края имаше неща, които ни повлияха недобре. имахме болни състезатели, но в периода за грипове това е нормално. Контузията на Гордън Люцканов се проточи по-дълго, отколкото очаквахме, но ще може да играе в предстоящия мач. Смятам, че поне ние не сме готови на 100 процента да покажем най-добрия волейбол, на който този отбор е способен. Но това е нормално. Мисля, че и другите отбори ще са в подобно състояние в началото на сезона, любопитен съм как ще изглеждат всички отбори", смята той.

"Мотивацията тук винаги е била на много високо ниво. Това, че имаме момчета, които бяха в националния отбор, е мотивация в повече, но ние тях сме си ги отгледали тук, от ден първи и си ги познаваме отдавна. Ние имаме да играем утре с Берое, нищо повече. Що се отнася до присъствието на Казийски, то дава изключителна тежест и ние сме много ентусиазирани да видим до каква степен неговото присъствие ще изиграе роля в отбора на Локомотив. Само адмирации за привличането на такива състезатели в нашата лига", каза още специалистът.

"Трябва да играем добре срещу Берое на всички елементи, може би сервисът ще ни помогне, за да можем да улесним играта си. Но в тези мачове трябва да организираме добре играта си, да блокираме. До момента показахме доста колебания, но ние и всеки един от отборите още се търсим. В крайна сметка сме оптимисти. Целта на всеки един от четирите отбори е да спечели купата. Ще направим всичко възможно, за да покажем най-добрия волейбол, на който сме способни. Това е турнир, който ще бъде голям дразнител за нас. Надявам се публиката да ни подкрепи, да подкрепи усилията на тези момчета. Това е огромен позитив за нас, надявам се да ни помогнат", завърши Николай Желязков.

