Н икола Цолов даде второ време в единствената свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Италия, което е и последен кръг за сезона във Формула 3. Българският пилот от тима на Кампос Рейсинг записа време от 1:38.601 минути в най-бързата си обиколка на пистата "Монца". В дома на "Ферари" единственото по-бързо време от това на българина постигна Уго Угочукву. Американецът, каращ за Према Рейсинг, регистрира време от 1:38.473 минути. Трето време постигна съотборникът на Угочукву Ноел Леон от Мексико. Той записа 1:38.678 минути.

Бразилецът Рафаел Камара (Трайдънт), който в миналия кръг си осигури предсрочно спечелването на световната титла във Формула 3, даде 18-о време в тренировката. От 16:00 часа днес предстои квалификацията, която ще определи реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и в неделното основно състезание. Квалификацията ще се проведе в две групи от по 15 пилота, като Никола Цолов е във втората група, която трябва да стартира в 15:20 часа.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX