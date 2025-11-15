В иктор Скерлев спечели бронзов медал, а Георги Граматиков завърши на пето място на турнира от веригата Гран При по джудо в Загреб (Хър).

В малкия финал в кат. 73 кг Скерлев победи португалеца Онтари Квантидзе с ипон. Преди това той записа две победи. В първия кръг преодоля Карим Адарвез (Аржентина) с юко, след това и Самуел Гаснер (Австрия) с ипон.

На четвъртфиналите обаче българинът загуби срещу Антон Шухалиев (Испания), но постигна още една победа в репешажите - над Яхя Нуркович (Черна гора), за да стигне до битка за бронза.

В битка за бронза Граматиков отстъпи пред италианеца Антонио Еспозито след златна точка в продължението в категория до 81 килограма. Преди това състезателят на Локомотив (София) постигна три бързи победи, а на четвъртфиналите записа успех за 8 секунди срещу японеца Наото Идзава. Шампион стана французинът Арно Арегба, който спря Граматиков в полуфиналите.

В неделния ден на татамито излизат Ивайло Иванов и Борис Георгиев в категория до 90 кг.

В първия ден на турнира Боян Йотов спечели бронз в кат. 66 кг.

На турнира участват 370 състезатели от 48 държави.