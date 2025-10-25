А лександър Василев допусна четвърта загуба на финалния Мастърс на осемте най-добри в света при юношите в Чънду (Китай). Българинът отстъпи с 4:6, 4:6 от американеца Джак Кенеди за 69 минути игра.

Василев имаше преднина от 4:3 и 40:0 при сервис на Кенеди в първия сет, но не успя да стигне до пробив, а след това загуби три поредни гейма за 4:6. Кенеди стигна до ранен пробив във във втората част и успя да задържи преднината си за крайното 6:4.

В неделя Василев ще спори за седмото място с финландеца Оскари Палданиус (Финландия). 18-годишният българин вече изигра един мач със скандинавеца в турнира, като го загуби с 4:6, 4:6 във втория кръг от груповата фаза на турнира.

За финала на надпреварата се класираха Макс Шьонхаус (Германия) и Яник Александреску (Румъния).

Василев беше водач в схемата на турнира, а в момента е №2 в световната ранглиста при юношите. Лидер в нея е друг българин – шампионът на „Уимбълдън“ и US Open Иван Иванов, който реши да не играе във финалния турнир.

Александър Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.