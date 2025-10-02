С имеон Деянов (Узана 2007) и Калина Недялкова (Александър Логистик) спечелиха с знатните медали и от втория ден лятното държавно по ски бягане с ролкови ски за мъже и жени и юноши и девойки старша възраст. Организатори на атрактивното състезание от календара на ФИС са БФCки и община Сапарева баня.

В масовия старт свободен стил на 10 км при мъжете Деянов, като отново втори както и вчера в класическия е Даниел Пешков (СК Банско). Трети днес е Николай Николов (Паничище 2009).

На 5 км свободен стил Недялкова спечели златото, а след нея се наредиха Елена Христева (Тритон Екстриим) и Антония Григорова (Александър Логистик). Наградите на призьорите връчиха Георги Бобев, вицепрезидент на БФCки, Калин Гелев, кмет на Сапарева баня, общински съветници и Веселин Цинзов, координатор "Ски бягане" в БФCки.

Пълните резултати може да намерите на www.bfski.com.

