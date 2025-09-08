Алкарас измести Синер от върха на световната ранглиста, след като го победи във финала на US Open.

Новият шампион от Откритото първенство на САЩ и победител на „Ролан Гарос“ по-рано през годината Карлос Алкарас (Испания) оглави класацията на АТП с 11 540 точки.

Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) вече е номер 2 с 10 780 точки, следван от германеца Александър Зверев, който има 5930 точки в актива си.

Сърбинът Новак Джокович се завърна в топ 5, изкачвайки се до четвърта позиция.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна с три места и вече заема 28-а позиция.

34-годишният Димитров има актив от 1645 точки, а втората ракета на България Димитър Кузманов събира 208 точки и напредна с три позиции до 260-а в света.

"Първото място в ранглистата е цел, която си бях поставил почти в началото на годината и да видя, че съм я постигнал, е нещо невероятно", каза усмихнатият Алкарас веднага след финала на US Open.

"Да го направя в същия ден, в който печеля още една титла от Големия шлем, е още по-добро чувство. Бяха две впечатляващи седмици на много високо ниво на тениса, но преди всичко психически трудни, с което наистина се гордея. Първата титла от Откритото първенство на САЩ беше за моята младост, а тази е постигната с по-голяма зрялост. Развивам се, знам как да се справям с определени ситуации", коментира още испанският тенисист.

"Веднага след финала на "Уимбълдън" просто си помислих, че трябва да подобря нивото си, ако искам да преодолея Яник. Ако искам да спечеля Откритото първенство на САЩ, ако искам да победя Яник, трябва да играя перфектно", добави Карлос Алкарас.

"Чувствам, че това е най-добрият турнир, в който съм играл досега. Постоянството на нивото ми през целия турнир беше наистина високо, с което съм много горд", каза още той.