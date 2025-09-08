К арлос Алкарас спечели Откритото първенство на САЩ по тенис. В големия финал испанецът пречупи големия си конкурент Яник Синер от Италия в четирисетов страхотен двубой - 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за малко над 2 часа и 40 минути. Това е втори трофей в кариерата на Алкарас от US Open. Първият бе през 2022 година. Така със сигурност Алкарас ще завърши годината като номер 1. Синер влезе във финала след 27 поредни победи на хард. В хода на турнира италианецът загуби само два сета, докато Карлос бе спечелил всичките си мачове на нула. Е, във финала той загуби сет, но все пак пречупи съпротивата на своя опонент.

Испанецът спечели убедително първия сет с два пробива - 6:2 за 38 минути. Световният номер 1 обаче отговори подобаващо и изравни след 6:3 в своя полза за 41 минути. В третия сет нямаше абсолютно никаква интрига и Алкарас прегази съперника си с 6:1 за 29 минути. В четвъртия сет двамата се надлъгваха и испанецът направи ключов пробив в средата на сета.

Така испанецът се отмъсти на Синер за загубата в последния турнир от Големия Шлем - "Уимбълдън". По-рано Алкарас спечели в пет сета на финала на "Ролан Гарос". А този финал доказа едно - със сигурност това ще бъдат новите двама големи в мъжкия тенис за години напред.

Двубоят бе изгледан на живо от президента на САЩ Доналд Тръмп, който се забави и мачът бе забавен с около 45 минути.

