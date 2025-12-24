Александра Джамалова е сертифициран HIIT и TABATA инструктор, Fit Motion Professional, с европейски сертификат C.O.R. F.I.T., както и мениджър хранене и хранителен експерт към Европейската фитнес академия (EUFA). В стремежа си към непрекъснато развитие и по-задълбочени знания в областта на храненето и диетиката тя продължава образованието си, записвайки магистратура в Университета по хранителни технологии (УХТ). В работата си Александра съчетава движение, хранене и осъзнат начин на живот, като помага на жените да изградят устойчиви навици, увереност и по-добро отношение към собственото си тяло.

„Добрата визия започва отвътре и се отразява навън. За мен на първо място стои осъзнатият избор една жена да приоритизира своето благосъстояние – физическо, ментално и емоционално. Това означава да има време за себе си и да разбере, че грижата отвътре и отвън вървят ръка за ръка“, заяви впечатляващата с красотата и цялостното си излъчване Александра Джамалова, която отново гостува в рубриката „Ритъм“ на „Здраве с „Телеграф“ и изброи кои са основните фактори, които изграждат добрата визия.

„На първо място е качественото и балансирано хранене - достатъчен прием на белтъчини, полезни мазнини, въглехидрати, витамини и минерали, които подпомагат клетъчното възстановяване, хормоналния баланс и здравето на кожата. Друг фактор е достатъчна хидратация, защото водата участва в терморегулацията, транспорта на хранителни вещества и детоксикацията на организма. Разбира се, отбелязваме нуждата от редовна и адекватна физическа активност, която подобрява кръвообращението, оксигенацията на тъканите и стимулира освобождаването на ендорфини – хормоните на доброто настроение.

Алекс пътува до по-топли дестинации и в навечерието на коледните празници.

Сън

Друг фактор са пълноценният сън и почивката. По време на съня се възстановяват нервната система, мускулите и кожата. Хроничният недостиг на сън е свързан с повишен кортизол и преждевременно стареене“, отбелязва Алекс и не пропуска като фактор за добрата визия козметичните ритуали и качествена козметика. „Освен това много е важно умението да се избягват или управляват стресови ситуации чрез дълбоко дишане, медитации, забавления с приятна компания и любими хобита. Балансът между домашни задължения, работа, социален живот, време с близките хора и лично удовлетворение е изключително важен. Когато се чувстваме добре в кожата си и полагаме грижа за себе си, това винаги си личи – в стойката, погледа, увереността и излъчването“, отбелязва експертът.

Активност

Алекс отговаря и на въпроса как е най-добре да се подбере подходящият спорт. „На първо място спортът не трябва да присъства в съзнанието ни като задължение, а като естествена част от ежедневието. Когато е фиксиран в седмичния график, в един момент и тялото, и психиката започват да го очакват. Не е задължително това да бъде конкретен спорт или тренировки във фитнес зала. Важно е човек да опитва различни активности, докато усети къде се чувства добре – фитнес, танци, групови занимания, отборни спортове. Най-важното е постоянството, а не кратките периоди на свръхмотивация, последвани от дълги паузи. В залата, водейки тренировките си, ежедневно виждам жени и момичета, с които се гордея. Те ме мотивират допълнително, когато виждам не само физическите им резултати, но и промяната в манталитета – желанието, постоянството, начина на живот. Когато тялото дълго време е било в застой и постепенно започне да се движи, в един момент осъзнаваш, че то буквално ти „говори“ – жадува за движение. Затова при избора на спорт най-важното не са краткосрочните цели, а това как той се вписва устойчиво в ежедневието“.

Крайности

„Много често наблюдаваме крайности – или липса на движение и неподходящ и в излишък хранителен прием, или обратното – прекалено натоварване, стрес, изтощителни тренировки и неадекватно, непълноценно и недостатъчно хранене. Истината е в баланса. Адекватният тренировъчен график подобрява кръвообращението, доставката на кислород до тъканите и общия метаболизъм. От друга страна храненето трябва да бъде балансирано – във всяко хранене да присъстват въглехидрати, белтъчини и мазнини, както и витамини, минерали и баластни вещества от сезонни плодове и зеленчуци. Важно е да не пропускаме основните хранения и по този начин да разпределяме енергията си равномерно през деня“, категорична е Джамалова. Тя силно препоръчва да сме организирани с храната си и при необходимост да правим предварителни заготовки или приготовления относно дневните порции, както и да се храним осъзнато, а не „на крак“ и да отделяме време на храната, на дъвченето на насладата от процеса. Да се отнасяме с уважение към факта какво ни носи храната, а не да "похапваме" поредната бисквитка по време на работа по навик...

„Когато човек не успява да се храни интуитивно и балансирано с качествени храни, е напълно разумно да се обърне към специалист, който да помогне за изграждането на хранителни навици, съобразени с индивидуалните му нужди и ежедневие“, уверена е Александра.

Добрата визия започва отвътре

Режим

„Най-важното, което винаги подчертавам, е, че няма универсален режим. Това, което е подходящо за един човек, може да е напълно неподходящо за друг. Например при хора със стомашни проблеми често е по-добре храната да е по-щадяща – млечни продукти, яйца, бял хляб (не пресен), термично обработени зеленчуци. Храни като пълнозърнести продукти, сурови зеленчуци, бобови и гъби, които в други случаи са полезни, тук могат да влошат състоянието. При висока пикочна киселина и подагра много хора се фокусират основно върху месото и рибата, а реалният проблем често са бульоните. Малко количество чисто варено или печено месо обикновено не е толкова критично, но когато се консумира бульонът, в който е варено месото, количеството пурини става в пъти по-високо. За съпоставка ще дам пример със субпродукти като черен дроб, сърце и някои видове риба, които съдържат приблизително между 200-300 mg пурини на 100 g продукт. В същото време в месните бульони количеството пурини може да достигне около 3300 mg, тъй като те се извличат във водата по време на варенето. В такъв случай натоварването за организма е в пъти по-голямо и това вече е сериозен проблем за човек, който страда от подагра или има висока пикочна киселина“, дава безценен съвет специалистът и добавя, че именно примерите са много и именно детайлите имат значение, затова и хранителният режим не може да бъде една и съща рецепта за всички.

„Като общ съвет бих казала: внимавайте с крайностите и с модерните диети – дали ще е кето, веган, детокс или нещо друго. Най-често балансът е това, което работи устойчиво и в дългосрочен план. И не на последно място – празниците. Храната е удоволствие, емоция и време с близките хора. По празниците е нормално да се отпуснем и да се насладим на момента. Когато през останалото време има баланс, няколко по-обилни дни не са проблем. Важното е след това спокойно и без вина да се върнем към ритъма си – движение, по-леко хранене и грижа за себе си“.

Наблегнете на салатите преди и след празниците

Експертът предлага и три съвета, за да не се чувстваме гузни след празниците и по-лесно да влезем във форма.

„Първо – преди и след празниците леко редуцирайте храненето, заложете на по-леки храни и повече салати, но без крайни ограничения. Така няма да се стигне до момент, в който по празниците да „компенсирате“. Второ – по време на празничните трапези се наслаждавайте. Хранете се бавно, с удоволствие, без да броите калории. Фокусът трябва да е върху момента, компанията и празничното усещане. Трето – след празниците движение и лек дефицит. Физическа активност и малко по-умерен прием на храна са напълно достатъчни, за да се върне балансът, без крайности и вина“.

Търсят я за отслабване и стягане

„Най-често жените идват при мен с желание да отслабнат и да се стегнат. Впоследствие обаче често се оказва, че има и придружаващи състояния – автоимунни проблеми, хормонален дисбаланс, стомашно-чревни неразположения, висока пикочна киселина“, отбелязва още треньорката и експертът по хранене.

„Тогава става ясно колко важен е начинът на живот като цяло. Храненето често е подценявано – или се прекалява, или се ограничава твърде много, а и двете могат да създадат допълнителни проблеми. Както излишъкът, така и дефицитът от хранителни елементи може да отключат възпалителни процеси и болестни състояния!“.

Добрата визия изисква баланс

Людмил Христов