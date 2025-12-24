200 разфасовани за части автомобили, които са били откраднати в Италия, са открити в две автоморги у нас. Автомобилите са внасяни по различни начини, предимно с автовози през шенгенска граница, за да се избегне граничният контрол, обясниха за „Телеграф“ от прокуратурата.

Разбиването на моргите идва само ден след разследване на „Телеграф“, свързано с онлайн поръчки в затворени Telegram групи за крадени части от автомобили.

Под земята

В случая возилата са внос предимно от Италия, но има и от други държави в Европейския съюз. Общо откритите са 202 броя в две автоморги – в село Григорево, Елинпелинско, и видинското село Кутово. В Григорево са открити 276 различни по вид автомобилни части като купета, двигатели, скоростни кутии, макферсони, радиатори, волани, мултимедии и хибридни батерии, предимно от марките "Хюндай", "Киа" и "Тойота". По време на операцията са установени 202 различни части от автомобили, обявени за издирване от Италия, и 74 авточасти със заличени идентификационни номера. Част от тях са намерени в обособено замаскирано помещение под земята, където са открити и високотехнологични инструменти за разглобяването им.

Задържан

В автоморгата във видинското село Кутово са открити и иззети 28 двигателя с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор. Двигателите са от автомобили, обявени за издирване в държави членки на ЕС, предимно от Италия. Задържан с полицейска заповед до 24 часа е 56-годишен мъж. Впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор мярката е удължена до 72 часа, а към момента той е с мярка за неотклонение "домашен арест".

Захари Белчев