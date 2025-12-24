Д ве години по-късно Гарет Бейл разкри каква е причината да сложи край на кариерата си едва на 33.

Рекордьорът по голове на Уелс шокира футболния свят през януари 2023 г. Решението му дойде малко след като националният отбор отпадна от световното първенство в Катар, завършвайки на последно място в групата, в която бяха още Англия, САЩ и Иран.

„Чувствам се невероятно щастлив, че успях да осъществя мечтата си да практикувам спорта, който обичам. Той наистина ми даде някои от най-добрите мигове в живота“, каза тогава бившата звезда на Тотнъм и Реал.

Здраве

Бейл сложи точка на бляскавата си кариера с мачове зад Океана с екипа на ФК Лос Анджелис. Отборът спечели първата си титла в МЛС. Така Гарет добави последно отличие към петте титли от Шампионската лига и много, много други.

Някога той беше най-скъпият футболист в света, сега е просто отдаден син. Уелсецът разказа как заболяването на баща му Франк било червена лампа, която насочила вниманието му към нещата извън терена.

„Татко се разболя и това изигра огромна роля за решението ми - казва Бейл пред списание GQ. - Хората не знаят през какво трябваше да мине всеки у дома и скоро осъзнах, че в живота има по-важни неща от футбола.“

Бейл не споделя детайли за заболяването на Франк, но той неведнъж е казвал, че баща му, бивш охранител в училище от района Уичърч в Кардиф, е имал главна роля в живота му.

„Той пожертва всичко, когато бях по-млад“, каза Бейл след предпоследния си мач за Уелс, в който вкара дузпа в добавеното време, за да донесе точка срещу САЩ на Мондиал 2022. „Той ме водеше навсякъде. Без родителите ми изобщо нямаше стигна там, където съм днес.“

64 години

В последното си интервю Бейл каза, че има неща, които е искал „да са се случили по различен начин“, като голямата му мечта да изведе Уелс до трофей на световното първенство остава неизпълнена.

„Постигнах толкова много в кариерата си. Участието на Мондиал беше последното. Не се получи много добре за нас, но това беше първо класиране от 64 години. След това не чувствах, че имам какво повече да постигна, що се отнася до кариерата ми“.

В интервюто, проведено на голф игрище, Бейл говори за края на кариерата си в Реал и заблудата за това по колко време прекарва на терена.

Нападателят, за когото Кралския клуб през 2013 година плати на Тотнъм рекордните за онова време 80 милиона паунда, често беше критикуван от медиите заради това, че изглеждал безразличен към отбора.

Бейл някога имаше правило: „Уелс, голф, Реал. В този ред. Въпреки това сега той признава, че никога не е „играл голф толкова много“ и че взимал стика „веднъж на всеки две-три седмици“. При това винаги в почивен ден.

Бройка

Връзката му с испанската преса се влоши през годините и Бейл признава, че някои оценки са му повлияли зле. Той също така отрича всякакви твърдения, че отношенията му с Кристиано Роналдо са били обтегнати по време на престоя му на „Бернабеу“.

В крайна сметка разривът с Реал доведе до емоционално завръщане под наем в Тотнъм през сезон 2020/21, но феновете така и не видяха отново на живо бившия си любимец заради пандемията от COVID, която остави стадионите празни.

Постоянен трансфер обратно в Тотнъм, където в миналото той бе играл шест години и на два пъти беше избран за футболист на годината, така и не се получи. Тогава Бейл направи последния си ход към МЛС, където изигра последните си мачове като професионален футболист.

36-годишният пенсионирал са нападател се смята за най-добрия играч на Уелс за всички времена и почти изведе отбора до трофея по време на Евро 2016, когато отборът беше победен от бъдещия шампион Португалия на полуфинала.

Той отбеляза 41 гола в 111 международни мача за националния отбор. Във всички клубове - включително Саутхемптън, където започна професионалната му кариера, Гарет реализира впечатляващите 185 гола и 133 асистенции в 554 мача.

Сега Бейл е готов за нови предизвикателства в медиите, след като вече има подписан договор с TNT Sports като сътрудник, както и със CBS Sports Golazo.

Киран Форман, Guardian.com