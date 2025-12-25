Ч естито Рождество Христово, скъпи читатели! Екипът на "Телеграф" ви пожелава Весела Коледа. Бъдете здрави, щастливи и много обичани!

Един от най-светлите християнски празници започва в първите часове на 25 декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос.

Според Евангелието Христос се ражда в пещера в град Витлеем, провинция Юдея. В момента на Рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете подаряват злато, ливан и смирна.

Според повечето историци първото празнуване на Рождество Христово се е състояло в Рим през 336 г. сл. Хр. Наименованието Коледа идва от римските празници Календи, посветени на зимното слънцестоене (от думата "календе").



През ХХ век българите прибавят към коледната обредност още един елемент, привнесен от Западна Европа - сияещата елха. Христос идва на земята, за да освети хората и тяхното царство. С идването си той донася частица от светостта на небесния мир - красивото, отрупано с плод Райско дърво. Затова елхата се отрупва с фигурки на ангелчета, Дядо Коледа, гирлянди, топчици, свещички, символизиращи Христовата същност (светлината, знанието, чистотата, истината).

Народната традиция е свързана с обичая коледуване. Основни участници са момци в предженитбена възраст. Облечените празнично коледари са с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят "шарени тояги". Времето за коледуване е строго определено от традицията - от полунощ до изгрев-слънце на Коледа. В народните представи тогава се появяват караконджоли, вампири, таласъми и др. свръхестествени същества. Коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят.

По традиция Коледа се празнува в нашата страна 3 дни.

На Рождество Христово свършват постите и обядът е блажен и много богат. На него задължително се поднася баница с най-различни плънки - месо, зеле, гъби, праз, тиква и др. Основните ястия през този и следващите са приготвени от свинско месо. На трапезата се слага пита, баница, пача, печен дроб, пастърма със зеле, свинско с праз, печена кокошка.

Имен ден празнуват: Божидар, Божидара, Емануил, Емил, Емилия, Ицо, Ичо, Кристиан, Кристиана, Кристина, Кристиян, Кристияна, Младен, Младена, Рада, Радина, Радка, Радко, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Румен, Румяна, Христа, Христалина, Христи, Христиан, Христин, Христина, Христина, Християн, Християна, Христо, Христофор.