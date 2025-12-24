К арим Бензема явно има афинитет към изкуствата.

Наскоро нападателят нае Лувъра за 12 000 евро, за да прекара известно време в празния музей със съпругата си Лина Кудри. Сега си направи още по-скъп подарък, като се похвали, че е станал собственик на картина на Пабло Пикасо. Прочутият испански художник е рисувал „Портрет на мъж с брада“ през 1964 г.

„Добре дошъл у дома“, написа голмайсторът под снимка, с платното в профила си в Инстаграм.

Както отбелязва „Марка“, картината е изложена в галерия „Хели Нахмад“ в Ню Йорк в началото на годината. Колко е платил Бензема вероятно няма да стане ясно. Същата аукционна къща продаде през 2021 г. друга подобна творба на Пикасо за 1 млн. евро. Разбира се, всяка картина има различна цена и характеристики. Френската звезда направи страхотна кариера в Реал Мадрид, а от две години се състезава за Ал Итихад в първенството на Саудитска Арабия.