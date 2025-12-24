Diema Sport
18:00 Обзор на Българския футбол през 2025
20:00 Най-доброто от Домът на футбола
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
20:00 Обзор на кръга в Карабао къп
Diema Sport 3
18:00 Ал Насър - Ал Завра, Шампионска лига на Азия 2
20:00 Обзор на полусезона в Бундеслигата
21:00 Формула 1: Обзор на сезон 2025
Nova Sport
18:00 Ал Ахли – Андиджан, Шампионска лига на Азия 2
MAX Sport 4
14:30 Купа на Африканските нации: Буркина Фасо - Екваториална Гвинея
17:00 Купа на Африканските нации: Алжир - Судан
19:30 Купа на Африканските нации: Кот д'Ивоар - Мозамбик
22:00 Купа на Африканските нации: Камерун - Габон