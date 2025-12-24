Diema Sport

18:00 Обзор на Българския футбол през 2025

20:00 Най-доброто от Домът на футбола

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

20:00 Обзор на кръга в Карабао къп

Diema Sport 3

18:00 Ал Насър - Ал Завра, Шампионска лига на Азия 2

20:00 Обзор на полусезона в Бундеслигата

21:00 Формула 1: Обзор на сезон 2025

Nova Sport

18:00 Ал Ахли – Андиджан, Шампионска лига на Азия 2

MAX Sport 4

14:30 Купа на Африканските нации: Буркина Фасо - Екваториална Гвинея

17:00 Купа на Африканските нации: Алжир - Судан

19:30 Купа на Африканските нации: Кот д'Ивоар - Мозамбик

22:00 Купа на Африканските нации: Камерун - Габон

