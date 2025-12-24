П отъвайки в света на турските сериали, често се идентифицираме с един или друг образ. Някои чувства и емоции са ни толкова познати, че буквално влизаме в обувките на героя или героинята. Други не ни допадат, а трети направо ни дразнят.

По същия начин реагираме и в реалния живот, където някои са жертви, други преливат от доброта, а трети само се чудят как да направят сечено на околните. В крайна сметка всички мразят отрицателните герои, даже да приличат на тях.

Ето на кои герои в сериала „Кървави цветя“ отговарят зодиакалните знаци. С уговорката, че ако ви се падне „гадина“, може да излезете с номера, че хороскопът е измишльотина. Или пък да се опитате да поправите някои от чертите на лошия герой, който ви се е паднал, защото, ще се съгласите, идеални хора няма. Нито в живота, нито в сериалите.

Овен – Дилан Карабей

Ямур Юксел като Дилан Карабей

Човек, който се ръководи повече от чувствата си, отколкото от разума. Такива хора винаги ще проправят свой собствен път, нежелаейки да следват утъпканите пътеки. Точно като Дилан Карабей, която често действа импулсивно.

Телец – Гюл Гюлер

Бусе Бедир като Гюл Гюлер

Миролюбиви и доста търпеливи хора. Те често се доверяват на вътрешните си убеждения. Гюл, която иска да промени живота си и успява, благодарение на търпението си, е такъв герой.

Близнаци – Ханифе Демир

Хилял Кувет като Ханифе Демир

Двойствени натури. Те трябва да се справят с постоянното желание за промяна и трудностите при изразяването на емоции. Ханифе Демир, със своята сложна личност, може би е подходяща за този сложен знак.

Рак – Баран Карабей

Баръш Бакташ като Баран Карабей

Човек с добър интелект, но такъв, който не бива да го използва като оръжие за отмъщение. Баран Карабей, който благодарение на интелигентността си успява да сложи край на кръвна вражда, е истински герой.

Лъв – Фърат Карабей

Гьокхан Гюрдеиш като Фърат Карабей

Много амбициозен човек, желаещ да заеме трона, който вярва, че му се полага право. Като Фърат Карабей, който отдавна мечтае да наследи брат си Баран.

Дева – Хасан Карабей

Йълмаз Улуташ като Хасан Карабей

Девите предпочитат да обмислят плановете си, преди да ги приведат в действие. Обмислят добре всички детайли. Хасан, който дълго време успява да крои планове зад гърба на брат си и му мисли злото, е такъв герой.

Везни – Азаде Карабей

Везни Азаде Карабей

Мъдър знак. Хората, родени под този знак, обичат да трупат знания и никога не пропускат възможност да ги използват. Като Азаде Карабей, която отдавна е пазителка на знанията на семейството си.

Скорпион – Дерия

Джейда Пънар като Дерия Йълдъз

Знак на страстна любов, която ще повлияе на всички около нея. В сериала образът на Дерия, която е толкова заслепена от любовта си, че е готова да отстрани всеки по пътя си, пасва идеално на тази зодия.

Стрелец – Кудрет Карабей

Ерол Яван като Кудрет Карабей

Решителен човек с висок морален дух. Знак, който постига успех в зряла възраст. Един такъв герой в сериала е Кудрет, който въпреки всички трудности никога не пада духом.

Козирог – Джевахир

Алп Илкман като Джевахир

Това са хора с много силен характер, които могат да издържат на всяка ситуация в живота си. Те са много хладнокръвни. Такъв герой в „Кървави цветя“ е Джевахир, който действа хладнокръвно, за да постигне целите си.

Водолей - Сабиха

Назан Баязит като Сабиха

Водолеите са интересни личности. Обичат да впечатляват другите, рядко се забъркват в неприятности, но когато го направят, са много активни. Такава героиня е Сабиха – уважавана дама в областта на здравеопазването, вдовица. Но какво се крие под повърхността, е друга работа.

Риби – Джевдет Демир

Екрем Арал Туна като Джевдет Демир

Хора, които са способни да разберат всички около себе си, но им е много трудно да разберат себе си. Те могат да бъдат сравнени с невинни деца. Един такъв герой в сериала е Джевдет, който винаги се отнася към другите с доброта.

Кристи Петрова