М арая Кери ще получи 92 000 долара по дело за плагиатство на коледна песен. Певицата беше обвинена в плагиатство на песента „All I Want for Christmas Is You“

Американски съд разпореди на музикантите Анди Стоун и Трой Пауърс да платят обезщетение на певицата Марая Кери. Причината за това е обвинение в плагиатство на песента „All I Want for Christmas Is You“, съобщава TMZ , позовавайки се на съдебни документи.

Стоун и Пауърс съдят Кери за 20 милиона долара, твърдейки, че хитът ѝ от 1994 г. е плагиатство на песента им от 1989 г. „Christmas Time (Don't Let the Bells End)“. Песните са различни, но споделят коледна тема и заглавие.

През март съд в Лос Анджелис отхвърли иска на композиторите като неоснователен. Сега съдът е разпоредил на ищците да платят на Кери и други страни обезщетение в размер на 110 000 долара, от които 92 000 долара са присъдени на Кери.

„All I Want for Christmas Is You“ на Кери е издадена през 1994 г., написана в съавторство с Уолтър Афанасиев. Песента се превръща в незабавен успех, като към декември 2025 г. печели над 100 милиона долара приходи от авторски права.