К арлос Алкарас удържа на обещанието си и увековечи триумфа на US Open върху тялото си.

Испанецът посети любимия си артист Ганга, който татуира на дясната му ръка два от символите на Ню Йорк – Статуята на свободата и Бруклинския мост. „Хванах се на бас преди началото на турнира. Ще сложа и датата“, обеща Алкарас след победата в четири сета над Яник Синер.

През 2025 година той спечели две титли от Големия шлем и оформи бройката си на шест. Освен в Откритото първенство на САЩ той триумфира и на „Ролан Гарос“.

Той превърна в своя запазена марка увековечаването на мейджър трофеите с татуировки. Всичко започна с датата 11.9.22, когато на US Open постави началото на успешния път в Големия шлем. Има изрисувани също така Айфеловата кула заради „Ролан Гарос“ и ягоди за „Уимбълдън“. Освен това има изписано на испански и своето мото: „Глава, сърце, топки“.