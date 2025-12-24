В ЪЗМОЖНО ЛИ Е: Коледен ритуал във Ватикана води до края на Света?! Запечатват четирите свещени „портала“

Обратното броене до запечатването на четирите свещени „портала“ от Ватикана започна.

Светият престол, централният орган на Римокатолическата църква, обяви, че Светите врати, които бяха отворени през декември 2024 г., ще бъдат церемониално запечатани, считано от Коледа.

Тези врати бяха отворени по време на Юбилея през 2025 г., традиция, отбелязвана на всеки 25 години от 1300 г. насам, отбелязваща специален период на празнуване, прошка и духовно обновление за верните.

Вратата на базиликата „Света Мария Маджоре“ ще бъде запечатана първа на 25 декември, последвана от тези на базиликите „Свети Йоан Латерански“ и „Свети Павел извън стените“ съответно на 27 и 28 декември. Базиликата „Свети Петър“, най-известната от четирите, ще остане отворена до 6 януари 2026 г., когато папа Лъв XIV ще я затвори по време на последната юбилейна литургия. Вратата в затвора Ребибия все още не е получила официална дата за затваряне, въпреки че се очаква да следва общия график. Светите врати ще бъдат запечатани с реконструирани тухлени стени и ще останат затворени до следващия Юбилей, очакван около 2050 г.

Докато Ватикана представя тези затваряния като рутинен литургичен завършек на година на надежда и поклонение, апокалиптичните и конспиративни теории свързват събитията с библейските пророчества за края на света, предава Daily Mail.

Някои ентусиасти на конспирациите твърдят, че Светите врати са „портали към ада“ или сатанински портали, които не се споменават в Библията и следователно са небиблейски или окултни. Те твърдят, че отварянето и затварянето им по време на Юбилея кани демонични сили или се привежда в съответствие с грабването, тъй като вратите символизират забранения духовен достъп.

Друга дива теория, вдъхновена от окултната писателка Алис Бейли, предсказва „екстернализация на демоничната йерархия“ около 2025 г. Някои виждат закриванията на юбилея като кулминацията на дълго планирани луцифериански схеми, разкриващи скрити зли сили. Въпреки това, Ватикана отваря и затваря Светите врати, откакто традицията е приета през 1300 г.4Процесът на отваряне на четирите врати на базиликата включва премахване на тухлената стена, която покрива всяка врата от вътрешната страна на базиликата, след което папата бута вратите да се отворят, за да сигнализира началото на Светата година.

Когато Юбилеят приключи на 6 януари 2026 г., Папата ще бъде последният човек, който ще премине през всяка от четирите врати, преди да ги затвори, които след това ще бъдат зазидани и запечатани.