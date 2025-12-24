Ф ранция съобщи за първите си случаи на смъртоносния Близкоизточен респираторен синдром (MERS) от повече от десетилетие, което предизвика спешни опасения относно нова инфекциозна заплаха в Европа.

Двата внесени случая, документирани между 2 и 3 декември от Националния координатор на Франция по международни здравни разпоредби, включваха летовници, пътували до Арабския полуостров през ноември.

Световната здравна организация (СЗО) потвърди, че „всички случаи са били на пътуващи, изложени на вируса на Арабския полуостров и завръщащи се във Франция“.

Това представляват първите случаи на заразяване с MERS във Франция от 2013 г. насам, с което общият брой на заразените в страната достигна четири лабораторно потвърдени случая, включително един смъртен случай. СЗО заявява, че в световен мащаб „от началото на 2025 г. до 21 декември 2025 г. на СЗО са докладвани общо 19 случая на коронавирус, причиняващ близкоизточен респираторен синдром (MERS-CoV), включително четири смъртни случая“.

Сред тях 17 са се появили в Саудитска Арабия, обхващащи райони като Рияд, Таиф, Наджран, Хаил и Хафр Ал-Батин, без открити епидемиологични връзки между тях. Появата на вируса в Европа и Северна Америка този месец подчертава продължаващата опасност от глобално предаване, свързано с пътуванията.

MERS-CoV, коронавирус, който се гордее с шокиращите 37% смъртност, е значително по-смъртоносен от SARS-CoV-2, въпреки че се разпространява по-трудно сред хората. Предаван главно от заразени камили-дромедари, той е предизвикал болнични огнища, включително кризата в Южна Корея през 2015 г., която отне 38 живота, съобщава Express.

СЗО предупреждава: „Тези случаи показват, че вирусът продължава да представлява заплаха в страни, където циркулира в едногърби камили, с редовно разпространение сред човешката популация“.

За Европа, която все още се възстановява от катастрофалното въздействие на COVID-19, който разкри слабостите в мониторинга на заболяванията, граничната сигурност и здравните услуги, тези внесени случаи събуждат тревожни спомени за това колко бързо могат да се разпространяват вирусите. Френските пациенти, и двамата мъже на възраст над 70 години, бяха под внимателно наблюдение, докато служителите работеха за предотвратяване на евентуална епидемия.