Д ядо Коледа започна своето зашеметяващо коледно пътешествие, за да достави милиарди подаръци на деца.

Добрият старец, заедно с верните северни елени Рудолф, Дашър, Дансър, Прансър, Виксен, Комет, Купидон, Донър и Блитцен – напусна Лапландия тази сутрин.

Пътуването му може да бъде проследено чрез системата за проследяване на Дядо Коледа, предоставена от NORAD — Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана — която осигурява проследяване на движенията на Дядо Коледа в реално време през днес и тази вечер.

С готовността на пътешествието на Дядо Коледа да започне, задача на NORAD е да го държи под око и неговите елени, докато доставят подаръци.

И за щастие всички са готови, след като са поставили своите радари и сателити на място, готови да ни предоставят актуализации за местоположението му.