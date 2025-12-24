Българската женска фехтовка изживява славни времена. Момичетата на треньора Ивайло Воденов като че ли свикнаха с това, че пишат история почти всеки път, когато се появят на големи първенства и турнири. Отборът ни на сабя тази година стана пети на световното в Грузия – нещо, което не бе правено досега от жените ни в исторически план.

Най-добрата ни сабльорка – Йоана Илиева, пък продължи възхода си и след като в предните години бе станала европейска шампионка до 20 и до 23 години, както и бронзова медалистка от световно за жени, сега тя направи историческо класиране в световната ранглиста.

Тя спечели един златен (Пловдив), един сребърен (Ираклион) и едни бронзов медал (Кайро) от Световни купи, както и три бронза от турнири от веригата Гран При (Франция, Тунис, Южна Корея). Тези 6 подиума за сезон 2024/2025, както и петото й място на световното в Тбилиси и седмото на европейското в Генуа я качиха на второ място в световната ранглиста в края на сезона, само на 10 точки от върха. Постижението й е още по-впечатляващо, защото тръгна от 15-о място в началото на сезона, за да стигне до №2.

Йоана Илиева

Сезон 2025/2026 също започна ударно за Илиева, която стана трета на Световната купа в Алжир през ноември.

Ето защо „Мач Телеграф“ се спря на нея за традиционната си коледна фотосесия. Арена на събитието бе красивата елха до културен дом „Искър“ в София.

Оказа се, че за Йоана е по-лесно да се качи на подиума за Световната купа, отколкото да намери прословутата локация край езерото в квартал Дружба 1. След кратко лутане из калните улички, все пак третата в света от Милано 2023, намери мястото на срещата и заблестя със своя чар пред обектива на фотографа Бойко Кичуков.

Ден по-късно фотосесията се пренесе в залата на Българска фехтовална академия до Руски паметник, където тренира Йоана, както и целят ни отбор на сабя. Школата кипеше от емоции и адреналин, защото празнуваше своето коледно тържество.

Най-малките положиха своя първи изпит и взеха дипломи, преминавайки под шпалир от саби, устроен им от по-големите и вече утвърдени фехтовачи. След това бе определен и Топ 10 на най-добрите състезатели на Академията за 2025-а, които получиха красиви плакети.

Последва размяна на подаръци и обилна гощавка, както подобава за края на една изключително успешна година. Женският на отбор на сабя в състав: Йоана Илиева, Олга Храмова, Емма Нейкова, Вероника Василева и Калина Атанасова заедно с треньора Ивайло Воденов също застана пред обектива на нашия фотограф, за да покаже, че е сплотен повече от всякога и е като здрав юмрук, готов за нови подвизи през 2026 г.

Йоана Илиева

Откъде идва обаче този железен характер на сабльорките ни? Може би част от отговора на този въпрос се крие в един цитат, залепен до входната врата на залата. И той не е някой славен фехтовач, а на легендарният руски борец в класическия стил Александър Карелин. Той казва така: „За да не се главозамайваш, има една проста рецепта – да се влагаш максимално в тренировките! Ако си се прибрал вечерта от състезание – на сутринта пак на тренировка. Ако си се прибрал на сутринта – вечерта пак на тренировка. Не е важно какъв резултат имаш и откъде си дошъл! Ако те болят краката, ще тренираш ръцете. Ако бе болят ръцете – отиваш да бягаш. Ако всичко те боли, тренирай мисленето си. В успеха има само 5% талант – всичко друго е пот и трудолюбие. Трябва сам да поискаш да станеш шампион и да не те е страх да преодоляваш трудностите“.

Няма причина да не вярваме в думите на човек, който е ставал 3 пъти олимпийски, 9 пъти световен и 12 пъти европейски шампион. Явно и в Българска фехтовална академия също му вярват, защото са изградили шампиони, с които страната ни да се гордее.

А що се касае до въпроса: Как бихме определили нашите сабльори – като мускетари или като рицари, директорът на школата Запрян Ванчев дава отговора. Той предпочита сравнението с рицарството, защото според него рицарските добродетели са живи и могат да бъдат възпитавани. Живото доказателство за това са състезателите от Българската фехтовална академия.

