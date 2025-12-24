Б олният от рак крал Чарлз „не се чувства добре“ от предаването на трона на „упорития“ принц Уилям. Според Us Weekly, монархът по-специално „не е бил развълнуван“ от спекулациите, че най-големият му син управлява монархията на фона на борбата му с болестта.

„Той не се чувства добре от това, тъй като най-накрая е постигнал позицията, която е чакал цял живот“, каза източник пред изданието във вторник, добавяйки „Сега, когато е крал, всички са фокусирани върху това кой ще дойде следващият.

Вътрешният източник твърди, че 43-годишният Уилям е „твърдоглав и инатлив“ по кралските въпроси – и че той и съпругата му Кейт Мидълтън изпращат ясно послание за власт към обществеността. Изданието подчерта царствената поява на двойката на държавен банкет по-рано този месец като начин да покаже, че „монархията е здрава, независимо какво се случва с краля“.

Източникът също така посочи, че синът им принц Джордж „поема повече отговорности“ през последните месеци, доказвайки, че „ следващото поколение вече е на хоризонта“.

Чарлз, който се възкачи на трона през септември 2022 г., когато кралица Елизабет II почина , обяви публично диагнозата си за рак миналата година. В последната здравна актуализация на крал Чарлз по-рано този месец той заяви, че „графикът му за лечение на рак може да бъде намален през новата година“ поради „ранна диагностика, ефективна интервенция и спазване на лекарските предписания“.