Д ива мечка в индийския щат Утаракханд е влязла в двора на училище „Харишанкар“ по време на час и се е опитала да отвлече ученик от шести клас, според вестник „The Star“ .

Хищникът разбил врата на класна стая и нахлул в класната стая в понеделник сутринта, 22 декември. Учителите и други ученици успели да изплашат мечката. Раненото дете било намерено в храстите близо до училището. То получило множество рани от ноктите на животното.

Училищният персонал съобщи, че е настъпила паника веднага щом мечката е била забелязана в кампуса. Вратите на класните стаи са били незабавно заключени, но хищникът е започнал да блъска по тях.

„Не можем да разберем защо администрацията все още не е предприела действия за защита на учениците. Подобна атака се случи само преди няколко дни в друг район... Сега страхът е обхванал цялото училище“, каза един учител, пожелал анонимност.

През ноември мечка гризли нападна група ученици. Единадесет души бяха ранени. Учителят, защитаващ децата, получи най-сериозни наранявания.