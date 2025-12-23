Л егендата в алпийските ски Линдзи Вон обяви, че официално се е класирала за Олимпийските игри в Италия през 2026-а. 41-годишната американка е олимпийска шампионка в спускането от Ванкувър 2010 и двукратна световна шампионка в супергигантския слалом и спускането. Тя държи и рекорда за най-много победи в Световната купа в тези две дисциплини, както за жени, така и за мъже.

„За мен е чест отново да представя страната си на моите пети и последни Олимпийски игри! Когато реших да се върна на пистата, винаги имах предвид Кортина, защото това е много, много специално място за мен. Макар че не мога да гарантирам никакви резултати, мога да гарантирам, че ще давам всичко от себе си всеки път, когато се състезавам. Независимо как ще завършат тези Игри, чувствам, че вече съм спечелила“, написа Вон в социалните мрежи.

Състезанията по ски алпийски дисциплини на Олимпийските игри през 2026-а ще се проведат в курорта Кортина д'Ампецо.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX