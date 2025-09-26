Васил Миленчев (на лявата снимка в средата) и Йоана Илиева са двама от тримата представители на аристократичния спорт у нас, заслужиха висока чест от Междунадордната федерация.

Б ългарската фехтовка получи грандиозно международно признание.

Изпълнителното бюро на световната централа на аристократичния спорт обяви Васил Миленчев за най-добър съдия на планетата, а Йоана Илиева беше избрана за член на атлетическата комисия на организацията. Европейската конфедерация по фехтовка пък нареди Лазарина Петкова сред най-добрите рефери на континента.

Васил Миленчев беше отличен като "най-добър съдия в света" за 10-и път, което е безпрецедентно признание в спорта. Миналата година пловдивчанинът бе арбитър на всички големи състезания, като работи и за шеста рекордна олимпиада. Той беше назначен за рефер на финала на сабя мъже.

Най-добрата българска фехтовачка Йоана Илиева, която през сезон 2024-25 стигна до №2 в световната ранглиста и спечели златен медал за Световната купа за България на сабя жени, беше избрана за член на атлетическата комисия на Международната федерация по фехтовка.

Лазарина Петкова беше класирана от Изпълнителното бюро на Европейската конфедерация по фехтовка сред тримата най-добри съдии по фехтовка в Европа и доказа.

"Българската фехтовка има все по-добри постижения и вече е неизменна част от световния елит. Българската федерация по фехтовка също се утвърди в международен план. Председателят на федерацията ни Величка Христева за пети път е член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация по фехтовка, което е признание за качествата й на организатор и управленец", се казва в съобщението на БФФ.