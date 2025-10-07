Милано и Кортина са в очакване на 25-ите зимни олимпийски игри.

И талия ще внесе предложение до ООН за прекратяване на военните действия по време на зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д’Ампецо, обяви италианският външен министър Антонио Таяни.

„Страната ни винаги се е застъпвала за мир, развитие и растеж. В светлината на олимпийските игри в Милано и Кортина ще внесем предложение до ООН за олимпийско примирие във всички зони на военните действия, включително Украйна и Близкия изток”, разпростани думите му агенция АНСА, цитирана от БТА.

25-ите зимни игри ще се проведат в Италия през февруари 2026 година.