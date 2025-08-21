О лимпийският шампион по вдигане на тежести от 1992 година Иван Иванов и синът му отиват на съд за поискан и получен пoдкуп от 62 500 лева. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

В съда е внесен обвинителен акт за случая от края на 2023 година. Тогава синът Иван Иванов-младши, който работи като експерт в Министерството на младежта и спорта, беше арестуван с белязаната сума. По същото време бащата беше член на федерацията по вдигане на тежести и национален треньор.

Парите били свързани със субсидията за федерацията във връзка с домакинството на европейското първенство по вдигане на тежести миналата година.

От прокуратурата казват, че синът организирал среща, на която поискал от председателя на федерацията по вдигане на тежести Ариф Маджид 62 500 лева и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5% от одобреното държавно финансиране, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с министерството по приемане отчета на федерацията. Иванов обяснил на Меджид, че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на финансовата субсидия за 2024 г., става ясно от съобщението на прокуратурата.

Маджид отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“, но от думите на Иванов разбрал, че ако не даде парите, ще последват негативи за федерацията, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет за 2024 г., който бил на стойност над 1,6 млн. лева, като със заплатите нараствал на около 2 млн.

На 15 декември двамата се срещнали в автомобила на Маджид, паркиран в близост до министерството. Той носел поисканата му сума в предварително белязани банкноти в седем пачки, осигурени от Комисията за противодействие на кoрупцията, твърдят от държавното обвинение. Иванов бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел правоъгълна чанта, в която поставил парите и се отправил пеша към главния вход на сградата на министерството, където малко преди да достигане стъпалата, бил задържан.

