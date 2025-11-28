О скар Пиастри с Макларън бе най-бърз в единствената свободна тренировка преди състезанието за Гран При на Катар във Формула 1. Австралиецът завърши първи на пистата Лусаил с най-добро време от една минута 20,924 секунди, като лидерът в шампионата и негов съотборник в Макларън - Ландо Норис беше с 0,058 секунди по-бавен на втората позиция.

Фернандо Алонсо от Астън Мартин е трети, Карлос Сайнс от Уилямс - четвърти. Четирикратният световен шампион от Ред Бул Макс Ферстапен, третият претендент за титлата и двукратен победител в Катар, беше шести и се оплака от технически проблеми със своя болид. Норис води пред Пиастри и Ферстапен с 24 точки в генералното класиране два кръга преди края на сезона, като британецът може да си осигури първата шампионска титла в неделя.

Петъчната сесия беше единствената тренировка, защото в Катар ще има спринт, като квалификациите за това състезание от 100 км с 25 обиколки заемат мястото на обичайната втора тренировка.

