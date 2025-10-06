Ш ампионът на България по хандбал за жени Бяла надделя над гостуващия ЖРД Лития (Словения) с 39:27 (17:10) и постигна историческа първа победа в континенталните клубни турнири.

С убедителния успех възпитаничките на украинската треньорка Виктория Жосан наваксаха пасива си от 27:28 от първата среща преди седмица и се класираха за третия кръг на надпреварата за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при дамите.

Българките поеха контрола върху срещата в претъпканата "Арена Бяла" от самото начало, след като поведоха с 4:0 след по-малко от четири минути игра, а до почивката увеличиха преднината си до 17:10.

Домакинките до голяма степен предрешиха изхода със серия от пет поредни гола, след която дръпна с 25:13 в 38-ата минута, като до края контролираше изцяло събитията на паркета.

Така за първи път от 2009 година български хандбален отбор елиминира съперник в евротурнирите.

Лидия Ковачева се отличи с 12 гола за паметния успех, Валерия Арушанян наниза 8, а 5 добави преотстъпената от Етър украинка Олександра Замишляк.